В основу разработанных этикеток и кольереток лёг «стимпанк»

Команда брендингового агентства DDC LAB разработала этикетки для новой линейки вкусов напитков «Medovarus».

История бренда начинается в Петербурге. Романтичный характер города становится частью философии бренда: «Medovarus – это мир свободы, мечты и вдохновения».

«Нам предстояло создать актуальную современную этикетку для новой линейки вкусов напитков естественного брожения, которая бы доносила ценности бренда и явно выделяла продукт на полке. Стратегической задачей было подчеркнуть натуральность ингредиентов», - отмечают в DDC LAB.

Смысловым решением стала тема путешествий. Воздушный шар, как ее символ, был выбран центральным образом. Стилистика – ретро-футуристический стиль «стимпанк». Фрукты на этикетке иллюстрируют вкусовые оттенки и несут в себе прямую метафору. Яблоко и груша заменяют верхнюю часть летательного аппарата, но сохраняют идейный замысел. Персонажи 19 века подчеркивают легкость напитка и подразумевают использовании авторских старинных рецептур. Для вишневого «Крика» с легкой горчинкой и более зрелым вкусом визуальным сопровождением стал дирижабль.

Кольеретка иллюстрирует карту северных российских широт. Верхняя часть акцентирует внимание на принадлежности бренда к Северной столице и органическом способе производства напитка.