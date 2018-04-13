Суд поставил российских пользователей Telegram перед сложным выбором

Блокировка Telegram не приведет ни к каким потрясениям на пользовательском рынке, потому что часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы. Так прокомментировал сегодняшнее решение суда заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин, сообщает «Интерфакс».

Чиновник заявил, что многие пользователи Telegram и так применяли другие мессенджеры, а лояльная аудитория знает большое количество способов обойти блокировку. Сам Волин признался, что пользуется VPN в других странах, где заблокированы разного рода платформы. Это позволяет ему «обращаться к привычным сервисам».

Оправдан ли оптимизм замминистра? С одной стороны, российским пользователям не привыкать к ограничениям. Пиратские ресурсы давно ведут активную просветительскую работу. Пару лет назад RuTracker и другие проекты рассказывали, как обходить блокировки, и даже организовали «Учения по Гражданской обороне».

Аналогичным образом Рунет начал готовиться к блокировке Telegram, о которой заговорили в 2017 году. Инструкции по восстановлению доступа к популярному мессенджеру публиковали во многих СМИ и блогах.

С другой стороны, далеко не все пользователи могут назвать себя продвинутыми. Например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, для него «очень сложно» использовать Telegram через VPN. После блокировки сервиса Кремль перейдет на другой мессенджер для работы с журналистами, сообщает «Медуза». «Надо посмотреть, какой удобный. Какой обеспечивает удобство, скорость и качество — соединяет в себе, так сказать, весь набор услуг, тот и выберем», — сказал Песков на ежедневном брифинге.

Новые площадки подыскивают не только в Кремле. Один за другим государственные органы и организации стали объявлять о переходе в другие мессенджеры и социальные медиа, пишут «Ведомости». МИД России разместил в своем Telegram-канале сообщение о том, что теперь их новости можно узнавать в Viber.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала подписчиков «подписываться и не теряться» на странички в Facebook, Twitter и «ВКонтакте». Следственный комитет России (СКР) анонсировал запуск канала в мессенджере «ТамТам», принадлежащего Mail.Ru Group.

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Интернет-холдинг и правда не стал терять время. На волне ожидаемой блокировки Mail.Ru Group активно продвигает свой «мессенджер с каналами» в газетах «Ведомости», «Коммерсантъ» и «Деловой Петербург». «Ну, а вдруг?» — написал в Facebook вице-президент по коммуникациям компании Александр Кармаев.

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Об интересе пользователей к VPN и альтернативным сервисам свидетельствует резкий рост числа установок прокси-сервисов. Если раньше число установок бота для Telegram Socks5 Bot в России достигало 2000 в день, то 11 апреля прокси-бот поставили больше 7000 новых пользователей, а в четверг, 12 апреля, — более 67 000, выяснили «Ведомости».

Более 50% пользователей Telegram в России поставят VPN или прокси-сервисы и продолжат пользоваться мессенджером в случае блокировки, уверен основатель Combot Федор Скуратов.

О росте числа пользователей прокси-сервисов говорит и статистика Veesecurity.com. Неделю назад у проекта было около 9000 пользователей прокси-сервера, а сейчас клиентская база составляет 1,5 млн. Успех сервиса связан с рекламой в крупных Telegram-каналах, говорит разработчик решений в области кибербезопасности Veesecurity.com Александр Литреев.

Исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян рассказал, что по трафику в сети оператора лидирует место занимает WhatsApp, за ним следуют Telegram и Skype. В конце марта, когда в Telegram произошел масштабный сбой, компания зафиксировала рост трафика WhatsApp. При этом Вермишян называет «ТамТам» лидером среди мессенджеров по приросту трафика.

Значительного сокращения числа пользователей Telegram при блокировке ждать не стоит, полагает эксперт Института исследований интернета Ирина Левова. Она напоминает, что сейчас информация о методах обхода блокировок распространяется достаточно легко.

Пресс-секретарь страховой компании «СОГАЗ» Алексей Гусев также считает, что все желающие найдут обходные пути, а законопослушные пользователи перейдут на другие площадки «Если говорить о работе, то для меня и, уверен, для PR-индустрии в целом блокировка Telegram ничего не изменит и никаких дополнительных трудностей за собой не повлечет. У рекламодателей же, продвигавших свои товары и услуги через Telegram, и вовсе будет меньше зачастую необъяснимых расходов на рекламу, чья эффективность, к слову, весьма сомнительна. Снизятся и расценки, и число желающих связываться с „запретным“ мессенджером и его „закрытой“ аудиторией», — написал медиаменеджер.

Напомним, Mail.Ru Group запустила приложение «ТамТам» в мае 2017 года. Сервис был разработан на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники». Это обстоятельство и угроза блокировки породили разговоры о том, что TamTam сможет завоевать свою долю рынка — в отличие, например, от Futubra — сервиса микроблогов, созданного по образцу Twitter и закрытого в 2012 году.

В сентябре 2017 года «ТамТам» преодолел отметку в 3 млн установок суммарно на iOS и Android. Каналы в мессенджере завели Полина Гагарина, Глюк'oZa, МакSим, а также СМИ (РИА Новости, Elle, «Комсомольская правда»), блогеры и крупные тематические сообщества. А уже в начале апреля Mail.Ru Group зафиксировала двукратный рост числа регистраций пользователей в «ТамТам». За неделю просмотры публикаций в каналах выросли в четыре раза, и только за два дня пользователи создали более 30 тысяч новых каналов.

Согласно данным Romir Single Source Panel, в IV квартале прошлого года Telegram пользовался каждый восьмой (12%) житель городской России и 18% жителей столицы. При этом среднее время пользования приложением для страны в целом составило 10 минут в день, а для Москвы — 11 минут.

Исследовательская компания также выяснила, что аудитория Telegram в Москве в целом располагает более высоким доходом, чем в среднем по стране. Анализ кросс-медийного поведения пользователей показывает, что в столице предпочтение отдается каналам «Культура», НТВ и «ТВ3», а в остальной городской России — ТНТ и СТС.