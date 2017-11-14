В рамках мероприятия мастер-классы проведут креативные директора компаний "DDB", "IKRA", "JUNG v. MATT", "Saatchi & Saatchi" и "JCDecaux"

С 21 по 26 ноября в Ереване состоится Ереванский Фестиваль Наружной Рекламы 2017, при участии профессионалов в сфере рекламы со всего мира, а также представителей лучших мировых рекламных агентств.

В рамках фестиваля креативные директора компаний "DDB", "IKRA", "JUNG v. MATT", "Saatchi & Saatchi" и "JCDecaux" посетят Армению, проведут ряд мастер-классов, а также выберут лучшие рекламные образцы Армении.

По итогам фестиваля будут выбраны победители в таких номинациях, как "Креативный подход", "Социальная реклама", "Лучший носитель рекламы", "Лучшая адаптация", специальный приз будет вручен со стороны муниципалитета города Ереван.

Победителей фестиваля определит интернациональное жюри, в состав которого войдут обладатель 24-х "Каннских Львов", креативный директор компании "DDB" Лео Масиас, старший бренд стратег компании "Saatchi & Saatchi" в Лос Анджелесе Шант Алебиан, главный директор школы творческого мышления "Икра", разработчик креативного метода CRAFT Василий Лебедев, главный креативный директор компании "Jung von Matt" Александр Амарал, а также исполнительный вице-президент по продажам и развитию бизнеса в "StandardVision" Кевин Бартаниан.

В случае вопросов, можете обратиться к организатору фестиваля: Эмма Саргсян, +374 55 515 700, advert@yerevan.am.