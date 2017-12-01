Три концепции, набравшие набравшие наибольшее количество голосов, поступили на рассмотрение жюри

Ростуризм при поддержке Министерства культуры РФ и Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) провели конкурс «Туристический бренд России», в котором приняли участие 480 логотипов и 600 слоганов.

Вывод на рынок Туристического бренда России особенно важен в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – крупного спортивного события мирового уровня, имеющего очень большое значение для международного имиджа Российской Федерации. Успешный брендинг будет способствовать повышению эффективности продвижения нашей страны как места проведения мирового футбольного первенства, позволит привлечь больше болельщиков на матчи в 11 городов-организаторов.

Для разработки Туристического бренда России был применен новаторский подход. Он позволил объединить компетенции и творческий потенциал 35 ведущих российских брендинговых компаний с мировыми именами, имеющих большой опыт создания и продвижения брендов за рубежом.

По результатам голосования, в котором приняли участие более 51 тыс. человек, было выбрано три финалиста, набравших наибольшее количество голосов.

Концепция «Россия – это целый мир»

Знаком для данной идеи выступает карта нашей страны в узнаваемом стиле русского авангарда – мирового художественного явления, которое стало визитной карточкой России в сфере визуальной эстетики. Здесь есть и масштаб, и мозаичность восприятия страны как иностранцами, так и самими россиянами, а также тяга к монументальности.

Концепция «Навстречу новым впечатлениям»

Каждое путешествие – это предвкушение ярких эмоций и необычных приключений. Концепция требовала очень сильной, но простой и универсальной метафоры, передающей ощущение свободного полёта. Так появился ключевой образ – силуэт воздушного шара, заряженный энергией свободы и праздника. Визуально эта энергия воплотилась в оригинальных фактурных паттернах, передающих настроение и впечатления от мест и событий.

Концепция «Увидеть больше»

Стиль концепции напоминает о северном сиянии, блеске кристаллов льда и палитре Врубеля – одного из самых мистических художников России. Сочетание красок визуально отражает жажду жизни и яркие эмоциональные проявления, характерные для нас и наших соотечественников. Чудесный образ лебедя, священной птицы славян, символизирует способность к перерождению, а также целомудрие, благородство и мудрость.

Эти концепции поступили на рассмотрение жюри, состоящего из авторитетных общественных и политических фигур, лидеров общественного мнения и признанных экспертов, таких как Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи, испанский эксперт в области брендинга и международного продвижения Хуан Карлос Беллосо, пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова и другие.

Руководитель Федерального агентства по туризму, Олег Сафонов



Профессионалы высочайшего уровня трудились над брендом на принципах социальной ответственности бизнеса, то есть абсолютно бесплатно, и использовали весь свой опыт и уникальные компетенции, чтобы создать продукт, достойный нашей великой страны. Народное голосование сыграло ключевую роль, поскольку в процессе выбора лучшего варианта бренда нам требовалась независимая и по-настоящему массовая оценка результатов. Работа вышла на завершающий этап, и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 мы будем открывать уже с готовым Туристическим брендом России. Профессионалы высочайшего уровня трудились над брендом на принципах социальной ответственности бизнеса, то есть абсолютно бесплатно, и использовали весь свой опыт и уникальные компетенции, чтобы создать продукт, достойный нашей великой страны. Народное голосование сыграло ключевую роль, поскольку в процессе выбора лучшего варианта бренда нам требовалась независимая и по-настоящему массовая оценка результатов. Работа вышла на завершающий этап, и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 мы будем открывать уже с готовым Туристическим брендом России.

Управляющий партнёр агентства Depot WPF, сопрезидент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) Алексей Андреев



Тема разработки туристического бренда России на протяжении года требовала максимальной концентрации и погружения в процесс. Конечно же, организовать слаженную работу в таких разнородных командах оказалось не просто. Примечательно, что в дальнейшем неленивые участники проекта осуществляли доработку концепций на протяжении нескольких месяцев, много раз встречаясь для очных обсуждений и обмена мнениями, открыто ругали и хвалили концепции, давали советы по доработкам. На мой взгляд, это беспрецедентный случай, который может послужить образцом для других аналогичных проектов. Тема разработки туристического бренда России на протяжении года требовала максимальной концентрации и погружения в процесс. Конечно же, организовать слаженную работу в таких разнородных командах оказалось не просто. Примечательно, что в дальнейшем неленивые участники проекта осуществляли доработку концепций на протяжении нескольких месяцев, много раз встречаясь для очных обсуждений и обмена мнениями, открыто ругали и хвалили концепции, давали советы по доработкам. На мой взгляд, это беспрецедентный случай, который может послужить образцом для других аналогичных проектов.