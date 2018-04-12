Спикеры затронули вопросы медийности киберспорта и обсудили возможности перед современными брендами

Накануне в Москве стартовала III Международная конференция по спортивному маркетингу MarSpo. В первый день конференции состоялась сессия, посвященная вопросам маркетинговых возможностей и потенциала компьютерного спорта в России и мире.

Спикерами сессии стали ведущие российские эксперты в области компьютерного спорта: председатель правления ФКС России Эмин Антонян, генеральный директор Epic Esports Events Максим Маслов, генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин, руководитель медианаправления Media Markt Russia Родион Соколов, исполнительный директор Media Direction Sport Александр Климов и продюсер киберспортивного направления Mail.ru Group Иван Возняк. Модератором обсуждения выступил глава медианаправления ESforce Никита Бокарёв.

В рамках своих выступлений спикеры затронули вопросы медийности киберспортивных клубов и отдельных киберспортсменов, обсудили возможности, которые открывает перед современными брендами индустрия компьютерного спорта, а также показали успешные кейсы сотрудничества компаний с киберспортивными организациями и турнирными операторами.

«Всё чаще бренды из абсолютно разных сегментов рынка с интересом смотрят в сторону киберспорта. Традиционно неспортивные компании запускают собственные киберспортивные проекты, которые, как показывает практика, приносят результат. Для более полного понимания всех маркетинговых возможностей, которые предлагает индустрия, важно комплексно рассказывать про всю экосистему киберспорта, начиная от отдельно взятых киберспортсменов и команд, заканчивая федерациями и турнирными операторами», — отметил руководитель медианаправления ESforce Никита Бокарёв.

Генеральный директор Epic Esports Events Максим Маслов рассказал собравшимся про крупнейшие турниры с призовыми в миллионы долларов и показал, что в ряде случаев аудитория, которая смотрит киберспортивные турниры, уже намного больше, чем у традиционных видов спорта или известных телесериалов.

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