Проект «Светофор» поможет гражданам получить более полную информацию о составе продукта

Пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами светофора стартует 1 июня с мороженого. С помощью цветовой индикации — зеленой, желтой или красной — покупатели узнают о калорийности, количестве жиров, натрия и добавленного сахара в продукции, сообщает ТАСС.

С сегодняшнего дня маркировка появится на мороженом компании «Юнилевер Русь» (бренды «Магнат», «Золотой стандарт», «Экzо» и другие) в различных супермаркетах, в том числе в «Перекрестке». Подобная маркировка уже введена производителем на продуктах, продающихся на западных рынках. Как отметили в Роспотребнадзоре, выступившем инициатором проекта, выбор первого продукта, на этикетку которого нанесена маркировка, неслучаен — мороженое является любимым детским лакомством. И возможность донести до родителей и детей наиболее полную информацию о составе этого продукта в Международный день защиты детей вполне символична.

«Участие в пилоте добровольной маркировки „Светофор“ с ассортиментом низкокалорийного мороженого, представляющего здоровую альтернативу десертам, для нас — уникальная возможность проверить, насколько потребитель по-разному может воспринимать пищевую ценность в пересчете на 1 порцию и на 100 г для мороженого и насколько он в принципе готов пересмотреть свой ежедневный рацион», — прокомментировала вице-президент по корпоративным коммуникациям «Юнилевер» Ирина Бахтина.

Планируется, что к эксперименту подключатся и другие производители, когда их мощности будут готовы. О готовности к середине июня нанести добровольную маркировку на свою продукцию Роспотребнадзору уже сообщили производители молочной продукции и мяса птицы.

Напомним, пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания введён Роспотребнадзором для помощи в формировании здорового рациона питания граждан. Что, в свою очередь, позволит снизить количество заболеваний, связанных с недостатком или избытком тех или иных веществ в организме.