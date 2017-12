Елена Петрова начала работу в Forward Media Group

Елена Петрова присоединилась к команде Forward Media Group в качестве издателя журнала HELLO! и сайта HELLO.RU, сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее Елена работала директором отделов красоты и стиля жизни Instyle и VOGUE, а также директором по маркетингу InStyle. Последние два года Елена занималась развитием брендов Ladurée и Bonpoint в Aizel Group в качестве директора по маркетингу.

«На протяжении уже многих лет HELLO! является одним из самых сильных брендов на российском рынке еженедельных глянцевых изданий, с каждым годом только укрепляя свои позиции. Журнал HELLO! в России стал символом респектабельности, эталоном хорошего вкуса и профессионализма. Репутация журнала HELLO! и доверие со стороны звезд делают его уникальным, интересным и всегда актуальным. Нам доверяют, и мы очень дорожим этим. И еще: если человек попал на страницы HELLO!, можно быть абсолютно уверенным, что он звезда!», – сообщает главный редактор российского издания Светлана Бондарчук.