Основанная в Великобритании компания All in One Media вышла на российский рынок при поддержке Maer Group

Бывший генеральный директор Samsung Mobile в России Аркадий Граф стал совладельцем технологической платформы All in One Media (AIO Media), которая специализируется на размещении медийной рекламы в нестандартных форматах, мобильной рекламы и кросс-платформенных кампаниях.

В июне 2017 года Аркадий Граф вместе с владельцем Maer Group Константином Майором объявили о запуске медиаплатформы CHOIZ.me. Это сервис, который ежедневно собирает и анализирует десятки тысяч публикаций со всего интернета и формирует персональные подборки для пользователей.

Спустя полгода Аркадий Граф возглавил еще один digital-проект в рамках Maer Group – All in One Media – и теперь будет развивать консолидированный блок digital внутри медиахолдинга. Напомним, All in One Media создана в Великобритании в 2014 году, а в 2016 вышла на российский рынок при поддержке Maer Group.

«В прошлом году мы успешно запустили с нуля совершенно новый для российского медиарынка проект – CHOIZ.me. Это был риск и эксперимент, но показатели посещаемости и интерес рекламодателей говорят сами за себя – все получилось даже лучше, чем мы ожидали. Посещаемость ресурса превысила 4 миллиона уникальных посетителей в месяц. Сейчас пришло время масштабировать оба digital-проекта Maer Group – All in One Media и CHOIZ.me – и выводить их на новый уровень. Базой для международных проектов медиахолдинга станет представительство AIO Media в Лондоне», – отметил CEO All in One Media и CHOIZ.me Аркадий Граф.

«Стратегически это назначение очень логично – всеми сервисами, связанными с мобильными и интернет-технологиями, в рамках холдинга должен руководить один человек. Управленческий опыт и мощная экспертиза Аркадия Графа говорят сами за себя. И это лучшая гарантия того, что оба проекта успешно проявят себя уже в ближайшее время», – прокомментировал владелец Maer Group, совладелец All in One Media и CHOIZ.me Константин Майор.

Аркадий Граф более 13 лет работал в структурах Samsung Mobile, с 2014 по 2017 год он возглавлял мобильное подразделение Samsung в России, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане.