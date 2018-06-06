О стремительном рынке интернет-рекламы рассуждает Максим Акулов, руководитель отдела seo-продвижения компании СЕО-Импульс

Рынок интернет-рекламы стремительно развивается и сегментируется. О том, как новый канал рекламы хватает свою долю «хайпа» и либо продолжает расти, либо входит в период стагнации, Sostav рассказал Максим Акулов, руководитель отдела seo-продвижения компании СЕО-Импульс .

Отчетливый восходящий тренд соответствует сервисам Instagram и YouTube.

Но для значительной части бизнеса наиболее привлекательным остается традиционный канал привлечения трафика — раскрутка в поисковых системах. Классическое seo-продвижение трансформировалась из технической работы в маркетинговую составляющую. Основой успешной раскрутки становиться симбиоз 2-ух компонентов:

знание отрасли и её особенностей со стороны представителя бизнеса;

опыт/навыки продвижения сайтов со стороны seo-команды.

На примере сайта производителей теплиц (пластик-всем.рф), занимающихся оптовой и розничной продажей на территории Москвы и Московской области, мы рассмотрели эффективность раскрутки в поисковиках по сравнению с другими каналами. Сначала определимся — какие каналы онлайн-рекламы можно использовать для этого традиционного бизнеса.

Социальные сети

Возрастная целевая аудитория — мужчины и женщины от 40 лет, имеющие дачи/участки в Московской области. Цикл покупки короткий — от нескольких минут до нескольких дней. Популярные сервисы, такие как «Вконтакте», «Instagramm» явно не привлекательны. Возможно, процент такой аудитории присутствует в этих социальных сетях, но по первым оценкам, число таких пользователей небольшое.

Исходя из анализа конкурентов в «Одноклассниках», было выявлено, что приходящий трафик на сайты незначительный. Владелец бизнеса был уверен, что аудитория данной социальной сети слабо воспринимает покупки в «Одноклассниках».

Контекстная реклама в Яндекс. Директ и Google. Adword

Несмотря на то, что доля Google в Рунете больше Яндекса на 3−5% и составляет 48−49%, реклама в данной поисковой системе не рассматривалась.

Изучив каналы трафика конкурентов сервисом megaindex.com, был сделан вывод, что топ-5 сайтов используют Яндекс более активно, как для привлечения рекламного, так и органического трафика.

Это логично, так как превосходство Google в Рунете обусловлено растущей популярностью смартфонов, где поисковик установлен по умолчанию. Возрастная аудитория менее восприимчива к покупкам через мобильные устройства. Имея ограниченный рекламный бюджет, сервисы Яндекса выглядят более привлекательными.

Оценка стоимости трафика с Яндекс. Директа

Воспользуемся официальным сервисом прогноза бюджета контекстной рекламы от Яндекса. Для этого соберем группу маркерных запросов, по которым пользователи ищут продукцию компании, и выберем регион «Московская область».

Примеры маркерных запросов:

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Текущая средняя ставка (июнь 2018) по таким запросам — 50.58 руб (без НДС). При этом у бизнеса ярко выражена сезонность (апрель-май и август-сентябрь), где происходит повышения цен в контекстной рекламе в 2−2.5 раза. На этом период приходится большая часть трафика, соответственно, цена клика доходит до 100−120 руб (Без НДС). В Директе можно учитывать среднегодовую ставку, но нет учета цен конкретно на заданный период года. Соответственно, для сезонного бизнеса данный инструмент не совсем удобен.

Учитывая эти факторы, процент снижения цены клика за счет оптимизации кампании и ставки НДС, имеем среднюю цену перехода на сайт с Яндекс. Директа — 80 руб.

Раскрутка в поисковых системах — во сколько обойдется посетитель

Средняя цена seo-услуг на рынке составляет — 35−45 тыс. руб. Основное преимущество — стабильный, условно бесплатный и целевой трафик. Для традиционных бизнесов, нацеленных на долгосрочную работу, более подходящий вариант. Серьезный минус — результатов с нулевым сайтом можно ждать несколько месяцев. Поэтому целесообразнее заблаговременно начать продвижение, за 6−8 месяцев до старта сезона.

Именно поисковая раскрутка была выбрана в качестве основного канала рекламы в интернете.

За 20 месяцев работы со специалистами по поисковому продвижению имеем следующие результаты.

1. Полученный поисковый трафик за весь период работы — 35 419 посетителей

2. Трафик в сезонные месяцы (апрель-май) — до 4 500 человек.

3. Совокупная видимость проекта по ключевым фразам в Яндекс — 50−60%. Снижение видимости обусловлено вводом новых фраз из-за расширения ассортимента.

Оценка результатов

За весь поисковый трафик ( 35 419 человек) стоимость услуг seo-компании составила 40 000*20 = 800 000 руб.; За аналогичный трафик с Яндекс. Директа пришлось заплатить 80*35 419 = 2,83 млн. руб + процент агентства ( в зависимости от формата работ) + оплата за работу по улучшению юзабилити сайта. Общая сумма в районе — 3−3,5 млн руб.; Приводим график стоимости посетителя в сезон по сравнению с Яндекс.Директом. Естественно, цена на рекламу растет при неизменных тратах на seo. Конверсия в сезон по понятным причинам значительно выше.

Цена пользователя SEO VS Яндекс. Директ в 2018 году

Выводы