Такой результат показало эконометрическое исследование от ThinkwithGoogle



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Чтобы четко оценить, как отдача от различных рекламных каналов влияет на динамику выдачи потребительских кредитов, Сбербанк, Business Intelligence Group и Google провели эконометрическое исследование.

Исследование состояло из анализа медиамикса банка, характеристик его продукта, а также влияния макроэкономической ситуации и деятельности конкурентов за 2013-2016 годы. Из него следует, что динамика выдачи кредитов снизилась, причиной чему стали невыгодные ставки банка. Но, несмотря на это, показатели банка увеличились за последний год на 63,5%. Причина тому – инвестиции в интернет-рекламу.

Так, медийная реклама, в частности на YouTube, при существующем объеме инвестиций имела такие же показатели эффективности, как и реклама на ТВ. При этом каждый рубль вложений в контекстную рекламу приносил банку прирост в 0,6 единиц выданных потребительских кредитов. Следовательно увеличение инвестиций в этот канал позволит повысить его результаты на 50%.