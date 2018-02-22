Речь идёт о формировании новой политической повестки и запуске новых проектов

На апрель запланирован большой партийный форум, на котором будут обсуждаться поступающие из региональных отделений предложения по изменению оргструктуры и ребрендингу партии «Единой России», сообщается на сайте организации.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что Партии необходимы серьезные перемены, чтобы «более оперативно и качественно отвечать на современные вызовы».

«Ряд изменений уже произошел после семнадцатого Съезда. В частности, мы вернули нарезку Межрегиональных координационных советов, привязав их к федеральным округам. А в апреле мы планируем провести большой партийный форум, на который вынесем ряд вопросов. В связи с этим предлагаю вам как можно раньше сформировать свои предложения и внести их в повестку, ведь без предложений с мест построить эффективную партию сегодня невозможно. Мы открыты к диалогу с конструктивными силами, заинтересованными в нем», – заявил Турчак.

У «Единой России» должна сформироваться своя политическая повестка и зафиксированная в уставе идеология, поэтому на заседании высшего и генсовета партии будут предложены первые шаги по ребрендингу партии. Турчак заверил, что речь идет не о смене «значков, шарфиков или нашивок», но о формировании политической повестки и запуске новых проектов.

Переформатированием работы партии под прямым руководством Турчака будут заниматься новое политической управление и экспертный совет, который должен быть сформирован до конца февраля.