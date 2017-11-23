Акция от EasyJet прошла на фестивале фильмов ужасов

А на что вы готовы ради билета в Лондон, Мадрид или Париж? Представьте, что вам не нужно копить на поездку мечты. Всё, что необходимо – перебороть свой страх.

Согласно статистике, каждый четвертый боится летать на самолете. Значит ли это, что для остальных трех худший страх – остаться дома? EasyJet совместно с португальским рекламным агентством Uzina придумали акцию под названием «Сильнейший страх – никуда не полететь».

MOTELx – международный фестиваль фильмов ужасов, спонсором которого является EasyJet. Очевидно, что на фестивале собираются люди со стальными нервами, и креативщики из Uzina решили проверить, пугливы ли фанаты хорроров на самом деле.

Участникам акции-эксперимента нужно было достать билет на самолет в Лондон, Мадрид, Париж из коробки с червями, змеями, а также забрать один билет прямо из рук клоуна. Задача оказалось очень простой, а EasyJet подытожил мысль о том, что страх не полететь куда-либо, действительно, самый сильный.