E-commerce Marketing Forum «Часть 2. Конверсия» пройдет 17-18 апреля

Обучающий форум E-commerce Marketing Forum продолжает свою работу #EMF «Часть 2. Конверсия» пройдет 17-18 апреля 2017 в Японском доме.

Организатор: E-commerce Solutions

Программа мероприятия.

17 Апреля, 2017

День 1 - Обучение: КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ НА ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ

18 Апреля, 2017

День 2 – Обсуждение лучших тактик и практик маркетинга, собранных из разных индустрий

Ключевые темы докладов и дискуссий 1-го дня мероприятия:

Карта движения покупателя (Customer Journey Map) и ассоциированные конверсии

Методы увеличения среднего чека

Юзабилити и UX тестирование

Управление товарным каталогом и описаниями (фото, видео, текст) товаров и услуг

Онлайн мерчендайзинг

Аналитика воронки продаж

Конверсия на мобильных устройствах

Конверсия при доставке и на последней миле

Оформление заказа и клиентский сервис

Брошенные корзины и клиенты

Во второй день EMF выступят спикеры со своими кейсами и решениями. Голосование за спикеров проходит на сайте мероприятия и закончится 7 апреля. Лучшие доклады и спикеры будут включены в программу форума.

blog.ecomsol.ru

«Не имеет значения, чем вы торгуете и какой у вас трафик на сайт. В рекламе вашего товара важен один лишь параметр – норма прибыли на одно посещение сайта. Она же зависит от размера среднего чека и конверсии в покупку. На форуме #EMF «Часть 2. Конверсия» мы выявим все факторы, влияющие на эффективность конверсии, и обсудим, как ими управлять,» - Ефим Алдухов, основатель E-commerce Solutions.

“На мой взгляд, главным трендом 2017 года для российского рынка электронной торговли станет работа над эффективностью. Эффективность в маркетинге интернет-магазинов - это всегда комплексное понятие, включающее в себя знания, навыки, процессы и людей. В рамках обучающего форума как раз и рассматривается системно весь спектр задач по маркетингу. При этом высокий профессиональный уровень спикеров, которые уже добились эффективности своих интернет-магазинов, обеспечит достаточную глубину и практичность знаний. В первую очередь форум будет полезен владельцам небольших и средних интернет-магазинов, руководителям интернет-магазинов и отделов маркетинга, представителям оффлайн-ритейла, которые запустили или только планируют запуск проектов электронной торговли,” - Руслан Ишмаметов, ex. Head of e-commerce, Технониколь.

“Многие проекты в сфере электронной коммерции неизбежно проходят через одни и те же "велосипеды" и "костыли", поскольку большинство знаний по теме разбросано по десяткам докладов и статей. Мы хотим собрать все эти материалы в одном месте и пройтись по всему, что может касаться российского e-commerce. Будем определять, как и какие подбирать инструменты, составлять показатели и достигать их," - Евгений Бондарев, директор по цифровому маркетингу, Циан Групп.

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