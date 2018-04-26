«Кровь и пламя» Джорджа Мартина расскажет о династии Таргариенов

Американский писатель Джордж Мартин, автор книг о событиях популярного сериала «Игра престолов», анонсировал до конца 2018 года выход новой книги «Кровь и пламя», которая расскажет предысторию дома Таргариенов.

В иллюстрированный том войдут истории королевских династий. Повествование будет вестись от лица вымышленного летописца. О работе над книгой Мартин рассказывал во время своего визита в Россию. Он отметил тогда, что это очень странная и необычная для него работа, так как по сути это историческая монография о мире, который никогда не существовал.

Фрагменты книги уже публиковались, а продажи её стартуют в США 20 ноября.

Мартин также сообщил, что долгожданная книга «Ветры зимы» не выйдет в этом году.

«Нет, зима не близко, по крайней мере, не в 2018 году. Вам придется ещё подождать „Ветры зимы“. Но, несмотря на это, вы сможете вернуться в Вестерос в этом году»,— написал Мартин.



По серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» американский телеканал HBO снял популярный сериал «Игра престолов», которого на телевидении вышли семь сезонов. Последний, финальный сезон выйдет в 2019 году. Он будет состоять из шести серий. Джордж Мартин, также принимает участие в работе над сериалом. Он является соисполнительным продюсером.