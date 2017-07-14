Пользователи соцсети предлагают друг другу заняться сексом с помощью брендированных стикеров

Durex совместно с агентством Mosaic запустил горячую кампанию в социальной сети, чтобы побороть стеснение разговоров о сексе среди молодежи. За первую неделю стикеры скачали более 2 миллионов пользователей.

Молодые люди уверены: обсуждать контрацептивы перед сексом — это не круто. Они считают, что одно слово «презерватив» разрушает всю романтику. Поэтому они часто стесняются предложить презерватив в постели, боясь остаться без «сладкого». Durexсделал так, чтобы о сексе и «защите» молодежь стала говорить открыто.

Для этого бренд запустил набор стикеров в соцсети ВКонтакте. Персонажи-презервативы с фразами: «Сделаем это на пляже!», «Хочу тебя на десерт», «Ко мне или к тебе?» делают разговор о сексе проще: попробовать что-то новое, рассказать о своих желаниях и предложить использовать презерватив — все это можно сделать одним кликом в чате.

Получить часть стикерпака можно, написав чат-боту. Почему только часть? Здесь и кроется главный секрет кампании: чтобы получить полный набор, нужно ввести код из пачки презервативов. Так Durex продвигает новую серию «говорящих» Emoji-упаковок продукта.

Первые результаты показали, что молодежь не краснеет от разговоров о сексе: за первую неделю пользователи соцсети прислали друг другу 22 миллиона стикеров. И если в среднем в одной переписке ВКонтакте их отправляется 4, то у Durex в два раза больше.

«Мы наблюдаем серьёзный рост отправок стикеров из набора Durex. Более 80% пользователей, установивших набор, регулярно используют его в своем общении с друзьями ВКонтакте. Можно смело утверждать, что основная цель нашего спецпроекта уже достигнута», — рассказывает о кампании пресс-секретарь социальной сети Евгений Красников.