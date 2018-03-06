Digital Transformation in Russia представляет программу и спикеров этого года

Digital Transformation — это площадка для обмена опытом и мнениями, конференция для высшего управленческого состава организаций — тех, кто находится в поиске решений и вдохновения для тотального изменения бизнеса. Участники обсудят проблемы корпораций, опыт развития экосистем и внедрения инноваций, новые типы построения бизнес-процессов, поиск решений с помощью анализа больших данных, изменения коммуникации на уровне государства и многое другое.

«DTR — это не рядовая бизнес конференция о технологиях. DTR — это встреча, в рамках которой профессионалы различных отраслей поделятся текущим живым опытом, продемонстрируют приемы, решения, эффективность применения диджитал в ежедневной деятельности компании, хватит обсуждать как это может быть, хватит этого около маркетингового булшита… нужно обсуждать как трансформация случилась и использовать успешные кейсы в своей деятельности», — комментирует Владилен Ситников (POSSIBLE Group).

Спикеры представят реальные кейсы, презентуют самые свежие данные, продемонстрируют опыт внедрений. С докладами выступят представители компаний М. ВИДЕО, Microsoft, Альфа-Банк, Международный аэропорт «Шереметьево», Estee Lauder Companies, Коптер Экспресс, NAUMEN, Delivery Club, Медиалогия, Лаборатория Артема Геллера, Министерство Культутры Р Ф .

Представляем первых спикеров DTR. Moscow:

7 кейсов достижения нового клиентского опыта с помощью интеллектуальных технологий — Игорь Кириченко, исполнительный директор NAUMEN.

Роботы на службе добра: на сколько полезными могут быть дроны и как на этом можно заработать — Олег Понфиленок, создатель Copter Express.

Магазины: 10 причин жить дальше — Юлия Зарипова, Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций, М-Видео.

Цифровая дизайн-система России — Артем Геллер, Генеральный директор студии lab.AG.

Estee Lauder: Digital-преображение beauty-индустрии — Дмитрий Ходовец, Head of Digital and E-commerce Estee Louder.

Big data в бизнесе сервисов доставки на примере Delivery Club — Андрей Лукашевич, управляющий директор Delivery Club.

Self services в современном аэропорту — Денис Бухтиенко, Начальник Службы инновационных систем Международный аэропорт « Шереметьево»

Финальная версия программы скоро появится на сайте — следите за новостями.

До встречи на Digital Transformation in Russia 2018 в Deworkacy 16 марта!