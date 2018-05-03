1374 дрона управлялись только одним оператором с расстояния 100 метров

В минувшее воскресенье небо над городом Сиань провинции Шэньси в Китае было раскрашено в самые яркие цвета. Причиной тому стало масштабное световое шоу, в котором приняло участие рекордное количество дронов.

Шоу над древней городской стеной установило новый мировой рекорд — 1374 одновременно парящих в воздухе дрона.

Квадрокоптеры EHang создавали в небе красочные картины в течение 13 минут. Интересно, что все 1374 дрона управлялись только одним оператором приблизительно с расстояния 100 метров.

За представлением от беспилотников, которое, кстати, растянулось на 1200 метров, следили местные жители и представители книги рекордов Гиннесса, которые и зафиксировали результат.

Отмечается, что для того, чтобы рекорд был засчитан, необходимо одновременное нахождение всех дронов в воздухе в течение минимум одной минуты.

Шоу побило рекорд компании Intel, которая одновременно подняла в воздух 1218 беспилотников на открытии зимних Олимпийских игр 2018 в Южной Корее.