За праздничные выходные фильму удалось собрать более 1,3 млд рублей

Самой кассовой картиной новогодних каникул стала драма «Движение вверх», повествующая о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года. Общие цифры по итогам двух недель проката — 1,32 миллиарда рублей, свидетельствуют данные ЕАИС.

Фильм от студии «Три Тэ» Никиты Михалкова стартовал 28 декабря 2017 года и к вечеру 8 января он показал пятый результат среди отечественных фильмов за историю проката. Фильм посмотрели 4,1 млн человек. Таким образом, драма обошла прошлогоднего лидера, историческую драму «Викинг».

По данным Kinodata.pro, бюджет драмы составил 450 млн рублей, дважды покрыть его картина смогла уже к 5 января. 2 января фильм показал рекордный кассовый прирост — 95%, а уже с 5 января «Движение вверх» обогнал «Викинга» по дневным сборам.

Интересно, что топ-9 фильмов с 1 по 7 января собрали 3,2 млрд рублей. При этом сборы в Рождество достигли 427 млн рублей. На российские релизы в новогодние праздники пришлось 70–75% бокс-офиса. Во время каникул окупили свои бюджеты еще два отечественных фильма: франшизы «Елки новые» и «Три богатыря и принцесса Египта». «Елки новые» при бюджете 186,5 млн рублей освоили в прокате 788,9 млн рублей, а мультфильм про богатырей собрал 645,8 млн рублей при бюджете 175 млн рублей.

Из зарубежных релизов в прокате стартовали только мюзикл «Величайший шоумен», мультфильм «Фердинанд» и фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей».