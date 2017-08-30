Компания презентовала опцию ARCore, которая поможет взаимодействовать с сервисами Google



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ARCore позволяет разработчикам создавать иллюзию присутствия виртуальных объектов в реальном мире. Новая платформа отличается от предыдущих тем, что предназначена для обычных смартфонов под управлением Android. В данный момент ARCore работает в тестовом режиме, по окончанию которого Google рассчитывает расширить охват до 100 миллионов устройств.

Платформа разработана специально для смартфонов и для ее использования не нужны две камеры и другие приборы. ARCore определяет точное положение устройства в окружающем пространстве, используя данные с камеры, акселерометра и гироскопа.

Система определяет горизонтальные поверхности и «привязывает» к ним положение виртуальных объектов. А также учитывает окружающее освещение, что позволяет разработчикам реалистично подсвечивать объекты в своих приложениях или же создавать тени.

Google не первый год занимается дополненной реальностью. Проект Tango компания анонсировала ещё в начале 2014 года. Разработчики заявляют, что новая технология базируется на наработках этого проекта.

Ранее Apple анонсировала, что ее технология ARKit отныне сможет дополнить нашу реальность и превратить AR в массовый продукт благодаря простоте использования. Технология ARKit готова к массовому распространению, потому как позволяет создать AR на обычных смартфонах компании.