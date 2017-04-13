Проект представила сеть винотек SimpleWine совместно с агентством Y&R Moscow



Фото предоставлены пресс-службой

Алкоголь может быть опасен – все это знают. Об этом пишут на этикетках, снимают неприятную социальную рекламу и пишут статьи в журналах. Но посетители винотек редко проецируют эту проблему на себя. В агентстве Young&Rubicam решили напомнить, что и вино в чрезмерных количествах может привести к чудовищным последствиям. Эти последствия они отобразили в комиксах, которые становятся видны по мере опустошения бутылки вина. Проект, реализованный вместе с сетью винотек SimpleWine, символично назвали «Don`t reach the bottom».

«В прошлом рекомендации по ответственному потреблению алкоголя были уделом лишь узкой прослойки социальной рекламы или помещались внизу макетов мелким шрифтом», - рассказывают креативщики Y&R Moscow. Однако сегодня ситуация изменилась: алкогольные бренды сознательно поднимают этот вопрос и призывают задуматься о проблеме.

Сеть винотек SimpleWine вместе с креативным агентством Young&Rubicam реализовала кампанию Don’t reach the bottom. Авторы проекта надеются, что посетители винотеки будут более осмотрительными, когда увидят послание на винных бутылках из лимитированной серии SimpleWine с аргентинским вином Malbec La Linda. На каждой бутылке изображен комикс с рассказом о последствиях чрезмерного употребления алкоголя. Сначала рисунок не видно, но чем больше опустошается бутылка, тем больше сцен открывается перед зрителем.

Пиаром проекта занималось агентство PBN H+K Strategies, за медиа отвечала команда Mindshare, за продакшн – Adservice.

Федерико Фанти, креативный директор Y&R Moscow

Ответственное употребление алкоголя — чрезвычайно актуальная тема для России, однако, люди не любят о ней говорить открыто. В сотрудничестве c SimpleWine, крупнейшим дистрибутором вина в России, мы попытались донести наше сообщение, используя в качестве носителя непосредственно винную бутылку. Мы не хотели читать скучные лекции о вреде алкоголя. Нашей целью было вызвать у людей интерес и заставить их задуматься о проблеме, но при этом не уходить в сильный негатив. Положительная мотивация всегда сильнее отрицательной!

Гости презентации

«В России, где исторически все друг друга поучают, было бы бессмысленно рассказывать людям о вреде алкоголизма через нудный курс лекций, – говорит Анатолий Корнеев, вице-президент компании Simple. – Именно поэтому мы решили поддержать данный проект. Он обращает внимание на проблему чрезмерного употребления алкоголя в оригинальной игровой форме. Несмотря на то, что вино – это меньшее из зол, любой алкоголь является угрозой. Мы решили сделать из нашего проекта «Don’t reach the bottom» нечто более интригующее, но при этом максимально простое для считывания главного посыла, заставляющего людей задуматься о проблеме алкоголизма».

В рамках кампании состоялась презентация проекта в винотеке SimpleWine. Специальный гость вечера, Александр Цыпкин, автор романа «Женщины непреклонного возраста» и литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», прочел собственные рассказы о чувствах к вину без чувства вины. Цитата из одной из его историй:

«Вино – это женщина, возможно, самая яркая и красивая в твоей жизни. Без нее краски дня тускнеют, но учти, либо ты научишься ею управлять, либо станешь ее рабом. В этой игре даже великие иногда проигрывали».

Лимитированную коллекцию будут предлагать во время дегустаций в винотеках SimpleWine, в ходе которых профессиональные сомелье расскажут посетителям, как правильно оценивать и наслаждаться вкусом вина. Кампания продлится в течение месяца. Авторы проекта обсуждают возможность создания и других лимитированных серий вина, чтобы привлечь к проблеме больше внимания.

Состав творческой группы

Y&R Moscow (креатив)

Федерико Фанти, Креативный директор

Евгений Циклаури, Руководитель креативной группы

Маргарита Загоскина, Арт-директор

Ирина Артимович, Директор по работе с клиентами

PBN H+K Strategies (PR)

Мария Кузькина, Вице-президент по работе с клиентами

Инна Булычева, Руководитель проектов практики Technology+Digital

Mindshare (медиа)

Adservice (продакшн)