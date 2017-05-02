Сеть пиццерий сделала процесс доставки более инновационным и интересным



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Domino’s постоянно совершенствует бизнес-процессы, за что заслужила признание одной из самых инновационных компаний в своей отрасли. Ранее сеть пиццерий начала принимать к оплате биткоины и запустила доставку с помощью дронов, теперь подошла очередь интернета вещей (IoT).

В понедельник компания и агентство CP+B объявили о партнерстве с платформой IFTTT. Бесплатный онлайн-сервис позволяет связывать между собой различные гаджеты. В случае с Domino’s это означает, что пользователи могут привязывать устройства к Domino’s Tracker, показывающему этапы заказа - от приготовления пиццы до ее доставки клиенту.

Набор опций бесконечен: можно настроить включение музыки на домашней аудиосистеме в тот момент, когда пицца отправляется в печь; можно оповестить родственников или друзей, когда пиццу передадут курьеру; можно создать уведомление на телефоне и включить уличный фонарь, когда курьер будет подъезжать к дому.

На этом фоне логичным выглядит разработка устройства, которое позволит заказывать пиццу силой мысли. Можно не сомневаться, что Domino’s уже движется в данном направлении.