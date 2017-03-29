Агентство Streetart запустило промо-акцию к выходу фильма «Призрак в доспехах»



Фото Streeart

Вывески на нескольких центральных улицах и зданиях Екатеринбурга художники из агентства Streetart заменили на «капчи» - интернет-тесты, позволяющие отличить человека от робота. Проект «ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ / ONLY FOR PEOPLE» - необычная промо-кампания киберпанковского фильма «Призрак в доспехах».

30 марта на экраны российских кинотеатров выходит блокбастер «Призрак в доспехах». Фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли основан на манге Масамунэ Сиро о симулякрах сознания и искусственного интеллекта. В мире будущего границы между цифровой и физической реальностью стерты, и отличить киборга от человека не так просто. По сюжету хакер по имени Кукловод может контролировать действия людей и стирать их личность.

Художники из агентства Streetart устроили на улицах Екатеринбурга нестандартную промо-акцию фильма. Вывески на домах и остановках поменяли на «капчи», тесты, позволяющие отличить робота от человека. Художники также сделали плакаты с тремя законами робототехники Айзека Азимова и указатели «только для людей». И даже вывеска кинотеатра утром перед премьерой фильма «Призрак в доспехах» превратилась в «капчу».