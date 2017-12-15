Сервис представил первые результаты монетизации

За месяц, прошедший с момента старта монетизации, дневная выручка «Юлы» достигла отметки в 2 млн рублей, сообщает Mail.Ru Group, владелец сервиса.

На результат повлияло то, что команда с самого начала фокусировалась на продукте, благодаря чему росла вовлеченность пользователей. Уже на начальном этапе монетизация «Юлы» продемонстрировала беспрецедентный темп, считают в компании.

«Юла была запущена как внутренний стартап; мы хотели предложить пользователям простой мобильный сервис объявлений с привязкой к геолокации, с помощью которого можно продавать и покупать различные товары», - сообщает Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group.

В сентябре «Юла» запустила сервис продажи и аренды недвижимости, с помощью которого можно продать квартиру «под ключ», заплатив 2–3% от ее стоимости.