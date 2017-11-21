Все назначения вступят силу только после закрытия сделки и завершения всех необходимых корпоративных процедур

Дмитрий Шпаков, президент бизнес подразделений пивоваренной компании AB InBev в России и Украине, возглавит объединенное предприятие с турецкой Efes, в которое войдут пивоваренные активы обеих компаний, сообщает пресс-служба AB InBev.

«Управляющая команда будет осуществлять свою деятельность под руководством Дмитрия Шпакова, президента объединенной компании. Все назначения вступят силу только после закрытия сделки и завершения всех необходимых корпоративных процедур. До этого момента AB InBev и Anadolu Efes в России и Украине продолжат работать как независимые бизнесы», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, в состав управляющей команды вошли Рой Корниш в должности финансово директора, Ораз Дурдыев (директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям), Константин Тамиров (директор по маркетингу) Владимир Демкин (директор по развитию информационных систем и бизнес-технологий) и другие.

Ранее стало известно, что пивоваренный концерн «Anheuser-Busch InBev» (AB InBev), со штаб-квартирой в Бельгии, и Anadolu Efes (Efes), крупная пивоваренная компания Турции, заключили соглашение о намерениях по объединению своих бизнесов на территории России и Украины в равных долях. В сентябре компании подали ходатайство в ФАС и получили предварительное одобрение сделки.