Команда LINII Group развивает новые компетенции

Российское брендинговое агентство LINII Group объединяет активы с опытным игроком на рынке дизайна упаковки — агентством BQB. По информации учредителей группа компаний, сформировавшаяся в результате слияния, будет заниматься проектами, связанными как с разработкой упаковки, так и с брендингом.

В состав учредителей группы компаний ООО «ЛИНИИ Групп» войдут руководители одноименного брендингового агентства Андрей Ионочкин и Михаил Губергриц, а также владелец агентства BQB — Алексей Баранов.

«Это тот случай, когда 1 + 1 = 3. У нас большой опыт реализации проектов, связанных с неймингом и разработкой брендов «с нуля» в сегментах retail и HoReCa, у BQB — портфолио проектов, связанных с FMCG и дизайном упаковки. Объединяя ресурсы, мы переходим на новый виток развития, создавая экспертизу, позволяющую заполнить существующие пробелы, а также усилить ресурсы как в части клиентской базы, так роста команды. Безусловно, для обеих компаний это сделка по принципу «win-win». В вопросах айдентики, брендинга и нейминга мы очень сильны и конкурентоспособны на российском рынке, чувствуем себя уверенно. Нам важно совершить качественный рывок и в области дизайна упаковки. Поэтому еще одним важным шагом для нас стало приглашение нового арт-директора, специализирующегося на дизайне упаковки для усиления команды", — рассказал творческий директор LINII Group Михаил Губергриц.

Так, в начале марта к творческой команде Михаила Губергрица и Алексея Баранова присоединился Вадим Брыксин, хорошо известный на международном рынке графического дизайна упаковки. Вадим в составе творческих команд неоднократно становился призером престижнейших мировых наград: Gold Epica Awards 2007, Red Dot 2014 и 2015, Pentawards 2014.

В составе группы компаний LINII Group задачей Вадима станет повышение качества экспертизы в вопросах дизайна упаковки. Вместе с командой Алексея Баранова он должен будет вывести это направление на новую высоту.