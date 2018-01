Любовная история на социальную тематику от Diesel

Бренд Diesel выпустил новый ролик, представляющий собой романтическую историю, в которой весьма радикально показаны последствия коррекции несовершенств своей внешности.

Diesel выпустил рекламную каманию Go with the flaw, направленную на принятие своих недостатков, еще несколько месяцев назад в рамках выхода осенней коллекции. Заглавный ролик кампании был переполнен неидеальными моделями.

Миссия последней кампании Diesel – вдохновить людей принимать свои недостатки и гордиться ими. Новый ролик бренда завязан на истории любви между парнем и девушкой. Их отношения завязались после того, как они оба избавились от своих физических недостатков: лопоухости и большого носа. Однако финал ролика неумолим: неидеальная внешность – изюминка и часть нас самих, да и генетика, пока не поддается никаким операционным вмешательствам.