Джинсовый бренд в очередной раз пошел против системы



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Джинсовый бренд Diesel совместно с агентством Anomaly, Amsterdam представили видео с лозунгом «make love, not walls» («Занимайся любовью, а не постройкой стен»), снятое американским фотографом Дэвидом Лашапелем, и призывающее убрать все преграды, намекая, вероятно, на инициативу президента США Дональда Трампа по постройке стены между США и Мексикой.

Героями видеоролика стали украинский артист балета Сергей Полунин, модели трансгендеры Лейт Эшли и Октавиа Хамлетт, и другие. В видео используются яркие краски, которые в итоге раскрашивают серую стену и объединяют людей, не желающих жить в изоляции друг от друга.

«Diesel выступает против ненависти, и сегодня, как никогда, мы хотим, чтобы мир знал об этом. Любовь и единство имеют решающее значение в создании общества, именно такой мир мы заслуживаем и хотим в нем жить», - рассказал представитель Diesel.

Итальянский бренд известен своими провокационными рекламными роликами. Так, в 1995 году Diesel стала первой компанией, показавшей всему миру целующихся гомосексуалистов .