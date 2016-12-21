По мнению МВД, журналисты не имеют права исполнять функции государственных органов



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МВД России признало действия журналистов программы "Ревизорро", которая с июня 2014 года транслируется на телеканале "Пятница", неправомерными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.В министерстве отметили, что журналисты не имеют права исполнять функции государственных органов. В частности, они не могут самостоятельно заниматься проверкой ресторанов, для этих целей существует Роспотребнадзор.

Комментируя 47 статью закона о СМИ, к которой прибегает съёмочная группа телеканала, проникая на кухни заведений общепита, в МВД отметили, что права журналиста не предопределяют у него каких-либо исключительных прерогатив, свойственных государственным органам. "То есть деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной", - отметили в пресс-центре министерства.

В рамках передачи "Ревизорро" ее ведущая Елена Летучая проверяет российские отели, рестораны, ночные клубы и т.д. Зачастую эти проверки вызывают недовольство у владельцев заведений. Однако, несмотря на это, первый иск о защите деловой репутации к "Ревизорро" был подан лишь в марте прошлого года.

В рамках иска ресторатор из Владивостока просил обязать телекомпанию удалить с сайта видео о его заведениях и опубликовать опровержение. В результате, претензии бизнесмена удовлетворил не только московский арбитраж, но и вышестоящий апелляционный суд. Ролик с программой, ставшей поводом для судебного спора, был удален с сайта канала "Пятница".