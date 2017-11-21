Обновлённый рейтинг учитывает победы в номинациях, подтверждающих эффективность рекламно-маркетинговых кампаний

Представители рекламных агентств, агентств маркетинговых и брендинговых услуг на заседании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) утвердили методику формирования «Рейтинга эффективности» - в ее основу лягут победы в крупнейших фестивалях, имеющие номинации эффективности рекламно-маркетинговых кампаний.

В формировании условий рейтинга участвовали уполномоченные представители фестивалей, вошедших в лонг-лист, рекомендованный агентствами при предварительном формировании списка. Свои презентации подготовили: Национальная премия бизнес-коммуникаций (НПБК), Red Apple, Effie Global, Effie Europe, Effie Russia, The Globes, Silver mercury, White Square, CristalFestival.

В результате голосования были определены 4 группы фестивалей и вес побед в них в «Рейтинге эффективности». Итоговый список включает девять фестивалей и премий, которые полностью специализируются на соответствующей оценке, и на которых присутствуют отдельные номинации по эффективным рекламно-маркетинговым решениям.

Напомним, с октября АКАР, помимо традиционной оценки объемов рекламного рынка, которая сейчас включает в себя ТВ, радио, прессу, Out of Home и интернет, работает и над альтернативной оценкой. Она подразумевает вычленение диджитал-составляющей в различных медиа сегментах.

Появление «Рейтинга эффективности» должно стать импульсом к развитию индустрии в целом и ее отдельных направлений. Одной из основных задач продукта является стремление продемонстрировать «прозрачность» инструментов маркетинговых коммуникаций и рекламных кампаний в контексте возврата рекламных бюджетов и роста показателей бизнеса.

Эксперты считают, что рейтинг окажет позитивное влияние и на развитие фестивально–конкурсной деятельности - появление специальных номинаций и совершенствование методик оценки и их критериев. Для агентств и брендов рейтинг станет также качественным инструментом по анализу реализованных кампаний и определения самых эффективных участников индустрии.