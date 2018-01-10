Футболист продвигает собственный бренд House 99

Дэвид Бекхэм, запустивший в партнерстве с L'Oréal Luxe косметическую линию, представил рекламный ролик с собственным участием. Футболист и настоящая икона стиля запустил бренд House 99, под которым выпускаются средства для ухода за кожей и волосами. Особое внимание создатель марки уделяет уходу за растительностью на лице.

В феврале продукция House 99 появится в сети Harvey Nichols, а в марте продажи стартуют по всей Великобритании и еще в 19 странах, сообщает Harper’s Bazaar. В описании ролика отмечается, что House 99 — это сочетание личного взгляда Бекхэма на уход за собой и давних традиций барбершопов.

В качестве саундтрека креаторы выбрали композицию «Шо з-под дуба» украинской группы «ДахаБраха», играющей в стиле этно-хаос. «Той случай, когда ДБ i DB встречаются вместе! Музыка «ДахаБраха» острым лезвием стильно бреет мужчин во главе с Дэвидом Бекхэмом!», — заявили музыканты.