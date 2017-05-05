Специалисты ADG group нашли нестандартный подход к коммуникации с B2B-аудиторией



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На выставке REX, которая прошла в Москве, девелоперская компания ADG group продемонстрировала инновационный подход к B2B-коммуникациям. Помимо традиционных стендов и презентаций девелоперы представили рэп-шоу.

Роль рэперов исполнили профессиональные актеры, переодетые в обычных москвичей, которые неожиданно для всех присутствующих появились на мероприятии и прочитали речитатив о том, что хотелось бы видеть жителям столицы в своем городе. Интересно, что в текст были включены реальные запросы москвичей, выявленные в ходе исследования интересов столичных жителей.

Такой необычный формат позволил в легкой и интересной форме дать прочувствовать бизнес-партнерам ценности девелопера нового поколения ADG group и индивидуальный подход к запросам целевой аудитории проекта “Районные центры”.

Уже не первый раз ADG group использует креативный подход в бизнес-коммуникации. Так, Московский урбанистический форум запомнился арт-инсталляцией проекта “Районные центры”, состоящей из хаотично расположенных флуоресцентных ламп, собирающихся в карту Москвы только под определенным ракурсом. Посетители могли выбрать объект в своем районе и посмотреть живое видео будущего районного центра.