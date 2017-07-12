Компания-застройщик запустила акцию: каждому покупателю квартиры – малиновый пиджак в подарок

Обладателем малинового пиджака – некогда символа власти, силы и престижа – могут стать покупатели квартир от группы компаний «Гранель» в ЖК «Малина».

«Малиновый пиджак, бывший атрибутом успеха превратился в клеймо, стал негативным культурным маркером. Пиджаки пришлось снимать и стыдливо прятать. Что сейчас может являться достойной заменой, – спрашивают в компании-застройщике, – Ничего!»

Как рассказали Sostav.ru в ГК «Гранель», в рамках акции предусмотрены как мужские, так и женские модели. Причем, как заверили в компании, размерный ряд будет также подбираться индивидуально. Символично и то, что малиновые пиджаки будут отечественного производства.

Пополнить свой гардероб экстравагантным нарядом можно будет до 30 июля 2017 года. Организаторы акции также добавили, что покупателям «трёшки» вместе с малиновым пиджаком будет подарена барсетка.

Отметим, что к мотивам постсоветского прошлого возвратился и «Макдоналдс», который недавно запустил кампанию «Радость быть рядом».