Компактные магазины позволят сети присутствовать в районах, где нет крупных торговых центров

«Детский мир» начал открывать магазины в новом для себя «супермалом» формате, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора группы компаний Владимира Чирахова.

Если малые магазины группы занимают 600–800 кв. м, на которых продается 6500 наименований товаров, то у нового формата – 500–600 кв. м торговой площади и 5000 наименований товаров. Полный же ассортимент сети – 40 000 товаров – представлен на сайте. Первую «супермалую» торговую точку сеть открыла в Подмосковье.

Средний чек «Детского мира» в малом формате – примерно 1100 рублей, в «супермалом» он составит около 950 рублей. Компания планирует открывать «супермалые» магазины в местах, где отсутствуют площадки под полноформатные точки или потенциал рынка слишком мал.

«Мы ориентируемся на массовый сегмент. Отдельные магазины могут иметь ассортимент дорогих игрушек шире, как сейчас флагман на Воздвиженке, но в целом рассчитываем на массового покупателя. Наша целевая аудитория: молодая семья (20–30 лет) с месячным доходом 20 000–25 000 руб. на одного члена семьи, дети (до 3 лет). Вторичная группа: семья (25–40 лет) с месячным доходом 30 000–35 000 руб. на одного члена семьи, дети (до 14 лет)», – отметил Чирахов.

Сеть «Дочки-сыночки», одна из основных конкурентов «Детского мира», за 2017 г. открыла пять компактных магазинов торговой площадью 600–800 кв. м. По словам представителя сети, небольшие магазины – это экспериментальный формат. Такой формат оправдан, когда магазины открываются в местах с высокой конкуренцией, в небольших городах либо там, где просто нет подходящих под обычные точки мест.

Эксперты считают решение «Детского мира» развивать малые форматы правильным, так как в маленьких магазинах выше выручка с квадратного метра площади. Это связано с тем, что там обычно продаются самые популярные товары, и такие магазины помогают развивать продажи в интернете, работая как пункты выдачи заказов.