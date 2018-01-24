Упаковку уже оценили на международных выставках

По заказу азербайджанской компании Balkhoorma дизайнеры брендингового агентства Depot WPF упаковали «самый зимний фрукт» – хурму.

Команда агентства ознакомилась со значением слова «хурма» и теперь гордо может утверждать, что упаковала «пищу богов» – именно это означает слово «хурма» с латинского. Удовольствие от работы дизайнеры агентства получали еще и потому, что многие из них являются приверженцами ЗОЖ или вовсе – вегетарианцы.

Задача: разработать упаковку для цельной полусушеной хурмы высшего качества.

Продукт является одной из главных товарных позиций в компании Balkhoorma, входящей в число региональных лидеров в сегменте сухих и полусухих фруктов, а также одним из лидирующих товаров на экспорт.

«Разработанная нами упаковка отражает требования к продукту, выходящему на международный рынок. На Востоке хурма считается символом ума и красоты. В упаковке удалось совместить оба этих начала, предложив заказчику одновременно понятный и эмоциональный дизайн, который поможет бренду Balkhoorma найти путь к сердцу зарубежных потребителей», – рассказывает креативный директор Depot WPF Алексей Фадеев.

В верхней части упаковки есть крупное окно, позволяющее сразу показать «товар лицом». На обечайку, декоративную этикетку, делящую окно надвое, вынесены логотип производителя и основная информация, часть данных о продукте и его полезных свойствах размещена на нижней стороне коробки.

Сочетание черных надписей и золота делает решение премиальным. Кроме того, на каждую хурму в упаковке добавлена наклейка с логотипом как своеобразный знак качества. На боковых сторонах упаковки – решенное в спокойных тонах изображение ветвей и спелых плодов.