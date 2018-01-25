Команда агентства также разработала логотип и дизайн упаковки

Поводом для создания бренда послужил выход агропромышленного холдинга «Промагро» в сегмент B2C — освоение рынка охлажденных полуфабрикатов, выпуск новых для компании видов продукции — натуральной свинины глубокой переработки. Это стало возможно с открытием в городе Старый Оскол Белгородской области третьей очереди мясоперерабатывающего завода.

Бренд соответствует ожиданиям и запросам горожан среднего и выше среднего достатка, которых отличает осознанное потребление: эта аудитория изучает упаковку, ей важно — кто производитель, важны гарантии безопасности и комфортность и быстрота покупки. Этот потребительский инсайт и лег в основу позиционирования «Еда большого города».

«Для нового бренда специалисты агентства предложили различные варианты названия, но в итоге убедили заказчика дать торговой марке имя компании, поскольку оно в полной мере отражает её федеральный масштаб — холдинг входит в число крупнейших свиноводческих компаний страны. Нейм „Промагро“ обладает хорошей узнаваемостью на рынке B2B, а сама компания — высоким уровнем доверия как надежный производитель», — рассказывает стратег Depot WPF Дмитрий Комаров.

Командой Depot WPF выполнены логотип бренда и дизайн упаковки. Логотип в лаконичном стиле сочетает традиционные элементы с современными — шрифтовое начертание названия со знаком в форме щита. А внутри фирменного элемента упаковки изображены колосья, поля и пашни, что подчеркивает натуральность продукта и такие преимущества холдинга, как собственная кормовая база.

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