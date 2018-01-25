Поводом для создания бренда послужил выход агропромышленного холдинга «Промагро» в сегмент B2C — освоение рынка охлажденных полуфабрикатов, выпуск новых для компании видов продукции — натуральной свинины глубокой переработки. Это стало возможно с открытием в городе Старый Оскол Белгородской области третьей очереди мясоперерабатывающего завода.
Бренд соответствует ожиданиям и запросам горожан среднего и выше среднего достатка, которых отличает осознанное потребление: эта аудитория изучает упаковку, ей важно — кто производитель, важны гарантии безопасности и комфортность и быстрота покупки. Этот потребительский инсайт и лег в основу позиционирования «Еда большого города».
«Для нового бренда специалисты агентства предложили различные варианты названия, но в итоге убедили заказчика дать торговой марке имя компании, поскольку оно в полной мере отражает её федеральный масштаб — холдинг входит в число крупнейших свиноводческих компаний страны. Нейм „Промагро“ обладает хорошей узнаваемостью на рынке B2B, а сама компания — высоким уровнем доверия как надежный производитель», — рассказывает стратег Depot WPF Дмитрий Комаров.
Командой Depot WPF выполнены логотип бренда и дизайн упаковки. Логотип в лаконичном стиле сочетает традиционные элементы с современными — шрифтовое начертание названия со знаком в форме щита. А внутри фирменного элемента упаковки изображены колосья, поля и пашни, что подчеркивает натуральность продукта и такие преимущества холдинга, как собственная кормовая база.
«Специалисты Depot WPF посетили наши производственные объекты, чтобы оценить конкурентные преимущества холдинга, понять особенности бизнес-процессов и структуры. Была проведена большая исследовательская работа по выявлению верных потребительских инсайтов. Специалисты агентства четко уловили акценты, на которых выстроена платформа бренда. Агентство предложило много вариантов, и каждый заслуживал внимания. При этом креативная команда стремилась не только к тому, чтобы клиент был доволен эстетически, но и чтобы в дальнейшем бренд работал на увеличение прибыли.
Если на этапе выбора партнера для разработки потребительского бренда мы отдали предпочтение компании Depot WPF интуитивно, то по результатам взаимодействия, уверено можно сказать, что их безусловный профессионализм и лидерство в своей отрасли — не пустые слова», — отметил Константин Клюка, генеральный директор АПХ «Промагро».