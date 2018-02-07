Эксперты event-индустрии поделятся наработанными механиками, последними кейсами и тенденциями сферы

Четвёртый поток образовательного проекта для event-менеджеров DEPARTÁMENT EVENT | MBA начнётся через два дня.

Программа интенсива EVENT KILLER включает 31 час обучения и нетворкинга, авторские методические материалы и лекции преподавателей-экспертов одного из 50 лучших агентств мира — DEPARTÁMENT (по версии американского журнала Special Events).

Студенты научатся генерировать и презентовать креативные идеи, управлять проектными рисками, прогнозировать и задавать тренды, создавать эффектные и современные мероприятия.

Даты проведения: 09.02.18 - 11.02.18. Заполнить заявку можно на сайте.