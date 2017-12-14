В начале будущего года стартует сразу две образовательные программы: основной курс EXECUTIVE EDUCATION и интенсив EVENT KILLER

DEPARTÁMENT | EVENT MBA – это образовательный проект о том, как создавать актуальные и масштабные мероприятия: от формирования креативной идеи до комплексного анализа уже состоявшихся событий. В начале 2018 года стартует сразу две образовательные программы: основной курс EXECUTIVE EDUCATION и интенсив EVENT KILLER. До 25 декабря есть возможность приобрести эти курсы по специальной цене.

За учебный 2017 год образовательный проект DEPARTÁMENT | EVENT MBA уже выпустил 163 специалиста, успешно прошедших испытание реальным брифом и с защитивших свои дипломные проекты. 95% студентов рекомендуют учебную программу проекта своим друзьям и коллегам.

Преподавателями курса стали: Павел Недостоев, Юлия Сигунова, Петр Иванов, Татьяна Нудельман, Софья Герштейн (партнеры агентства DEPARTÁMENT), Александр Ус (Sila Sveta), Михаил Полежаев (talent buyer, продюсер и управляющий партнер Adept Work), Дарья Шульга («Стрелка») и многие другие лидеры индустрии.

К каждому новому курсу разрабатывается авторская учебная программа, и в этот раз организаторы проекта обещают еще больше возможностей для студентов: базу ключевых подрядчиков и площадок с подробными описаниями и рейтингом, доступ к закрытым мероприятиям, а также к каналам коммуникации между event-менеджерами.

Цели школы актуального event-образования DEPARTÁMENT | EVENT MBA:

Погрузить в профессию или повысить квалификацию event-менеджеров

Поделиться инструментарием и знаниями о том, как создавать мероприятия на основе опыта успешных практиков и лидеров рынка

Показать, как важно всегда находиться в рамках профессионального тренда, удивлять креативными и техническими решениями сначала гостей мероприятия, а затем и жюри международных конкурсов

Открыть для преподавателей и партнеров новых звезд индустрии

Интенсивный курс EVENT KILLER — это: 3 насыщенных знаниями дня, 31 час обучения и нетворкинга, 8 преподавателей-экспертов event-индустрии, 50 студентов. Даты: 9-11 февраля 2018 года.

Основной курс EXECUTIVE EDUCATION — это: 5 недель обучение, нетворкинга и разработки проектов, 22 преподавателя-эксперта в event-индустрии, 48 часов лекций, 24 часа практики, 10 команд, 3 реальных брифа от компаний-партнеров, лидеров рынка. Даты: 19 марта-15 апреля 2018 года.

Лучшие студенты получат сертификаты о прохождении курса и возможность реализовать креативные идеи вместе с компаниями-лидерами рынка.