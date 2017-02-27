За реализацию стратегии ритейлера будут отвечать сразу два агентства группы – Vizeum и People & Screens



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Группа Dentsu Aegis Network выиграла тендер на разработку стратегии, планирование и баинг во всех медиа, включая услуги по эконометрическому моделированию, мобильной рекламе и performance-маркетингу интернет-ритейлера «Утконос». При этом, за реализацию коммуникационной стратегии ритейлера будут отвечать сразу два агентства группы: Vizeum и аффилированный партнер группы – агентство People & Screens.

Генеральный директор Vizeum Андрей Чуваев: «Мы рады объединить экспертизу Vizeum и People & Screens для работы с «Утконос». Для нас это партнерство станет отличной возможностью создать для клиента наиболее эффективные отраслевые решения с учетом специфики бизнеса «Утконос», являющегося безусловным лидером онлайн-продаж продуктов питания в России. Мы с уверенностью смотрим на предстоящую работу и рассчитываем на прочное и плодотворное сотрудничество с компанией».

Управляющий партнер People & Screens Андрей Чернышов: «"Утконос" – наилучший пример рекламодателя из области цифровой экономики, который стремится расширить границы своего рекламного присутствия, выходя в новые для себя медиа. Именно для работы с такими клиентами мы создавали People & Screens, и мы рады возможности проявить лучшие наработки агентства в мобильной рекламе, performance marketing, аналитике и оптимизации офлайн-медиа в совместной работе с «Утконос» и Vizeum».