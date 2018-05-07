IT-компания провела закрытый пересмотр бизнеса

Dentsu Aegis Network продолжит обслуживать Microsoft в сфере планирования и закупок. Пересмотр глобального аккаунта проходил в закрытом режиме, пишет Adweek. Процесс начался в декабре и завершился на прошлой неделе.

В питчинге, который один из источников назвал «отчаянной попыткой», участвовали все крупные холдинги за исключением Omnicom — он ограничен партнерством с Apple. Против команды Dentsu во главе с Carat выступили Wavemaker (WPP), Starcom (Publicis Groupe) и UM (IPG). Вице-президент Microsoft Кэтлин Холл подтвердила продление контракта с Dentsu.

Решающим фактором стала цена, говорят источники издания. Последние годы Microsoft последовательно сокращает маркетинговый бюджет, с 1,9 млрд долларов в 2015 году до 1,5 млрд долларов в 2017-м. Шесть лет назад расходы компании на продвижение превышали 2,5 млрд долларов. По данным Kantar Media, только в США затраты Microsoft снизились с 860 млн долларов в 2016-м до 538 млн долларов в прошлом году. Впрочем, другой источник заявляет, что конкуренты Dentsu просто не смогли предложить потенциальному клиенту достойной альтернативы.

Креативная часть пересмотром не затронута, за нее по-прежнему отвечает отдельное агентство m: united//McCann, созданное IPG для Microsoft.