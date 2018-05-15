Рекламный холдинг Dentsu отчитался за первый квартал 2018 года

Доходы японского рекламного холдинга Dentsu выросли на 5,7% в первом квартале 2018 года. Выручка за исключением производственных затрат достигла 242,1 млрд йен. Органический рост выручки составил 2,1%. Домашний рынок обеспечил холдингу примерно 40% доходов, остальное принесла сеть Dentsu Aegis Network. Более половины (60%) международного бизнеса пришлось на digital, говорится в отчетности компании.

Хотя рыночные условия остаются сложными, Dentsu демонстрирует рост финансовых показателей третий квартал подряд. Компания называет себя лидером на пути от маркетинга аудитории к маркетингу реальных людей, а своей задачей видит встраивание главных активов своих клиентов — брендов — в клиент-центристскую цифровую экономику.

В Японии рост прибыли группы составил 1,9%, Dentsu Aegis Network — 2,2% за счет новых приобретений и органического роста международного бизнеса. Позиции международного бизнеса укрепились за счёт крупных побед в тендерах во втором полугодии 2017 года; дальнейший рост прибыли от нового бизнеса ожидается в течение 2018 года.

В рамках корпоративной реформы Dentsu предприняла 50 шагов по улучшению условий труда — все они направлены на сокращение количества рабочих часов и снижение переработки. Напомним, чрезмерная нагрузка довела ряд сотрудников холдинга до самоубийства и спровоцировала громкий скандал.

Вклад в валовую прибыль от digital-направления достиг 43,7%, включая 23% на японском рынке и 60,8% в Dentsu Aegis Network. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) органический рост составил 2,7%. Выдающиеся показатели были достигнуты в России и Скандинавии, позитивная динамика наблюдалась в Великобритании, тогда как Германия и Франция ушли в минус. В Северной и Южной Америке бизнес показал органический рост на 4,6%, а Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии) просел почти на 3%.