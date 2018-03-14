Самый дорогой комплексный обед в Тюмени будет стоить более 600 рублей

Cервис по доставке еды Delivery Club подсчитал стоимость стандартного обеда из трех блюд для российских городов, сообщает РБК со ссылкой на исследование.

В стандартный обед входят три блюда: борщ, салат оливье и картофельное пюре с котлетой либо блюдом из курицы.

Результаты показали, что самые дешевые готовые обеды в Перми, где стоимость набора из трех блюд составляет 169 рублей. В Санкт-Петербурге почти такая же цена — 170 рублей. Третье место занимает Москва, где обед обойдется в 175 рублей. Низкая стоимость готовых обедов в столицах объясняется наличием большого количества ресторанов разных ценовых категорий, в том числе эконом.

Пятерку городов с самыми дешевыми обедами замыкают Воронеж (176 рублей) и Пенза (195 рублей).

Самые дорогие обеды в Тюмени (605 рублей), что почти в три раза дороже, чем в Перми. Примерно так же стоит обед из трех блюд в Краснодаре (600 рублей). В пятерку городов с самыми дорогими «эталонными» обедами также входят Красноярск (520 рублей), Ярославль (515 рублей) и Самара (475 рублей).