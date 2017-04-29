МТС предлагает отложить смартфон и посмотреть в глаза





Телеком-оператор МТС запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку нового тарифа, который позволит перенести на следующий месяц оставшиеся минуты, SMS и гигабайты интернета, которые клиенты не успели потратить.

Люди проводят в смартфонах все больше времени, не замечая происходящего вокруг. В новом рекламном ролике оператор предлагает абонентам с чистой совестью отложить свои гаджеты в сторону и наслаждаться жизнью.

«Мы хотим, чтобы наши абоненты жили на полную катушку и не переживали о несказанном или нескачанном. Поэтому МТС первой из операторов решилась призвать людей оторваться от смартфонов. Зачем круглосуточно смотреть в свой гаджет, когда на улице весна, солнце и друзья? А чтобы наши клиенты могли ловить счастливые моменты здесь и сейчас, все неиспользованные минуты, мегабайты и сообщения мы сохраним», — говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Задачу оторвать людей от смартфонов создатели ролика традиционно доверили харизматичному Дмитрию Нагиеву. Шоумену удалось это сделать с помощью зажигательного пения. Актер и раньше удивлял зрителей своим вокалом, так что неудивительно, что перед его исполнением песни на мотив популярного в 90-х творчества группы «Руки вверх» не мог устоять никто. Аккомпанирует на белом рояле и заодно подпевает Дмитрию его партнер по многим проектам актёр Владимир Сычев. В роли главного героя в ролике выступил ленинградец Арсений Полиевец, известный по клипу «В Питере — пить».

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: интернет, ТВ, радио, наружную рекламу, салоны МТС.

Состав творческой группы

Режиссёр - Ярослав Чеважевский

Оператор – Влад Опельянц

МТС (клиент)

Наталия Глаголева

Мария Яковлева

Оксана Семенихина

Валерий Копытин

BBDO (креатив)

Андрей Иванов

Дарья Булахтина

Роман Лыч

Дмитрий Николаев

Иван Отчик

Антон Чалов

Антонина Заболоцкая

Ирина Каневская

Анастасия Прямилова

Юлия Казаковцева

Ирина Корюкова

Павел Филиппенко

Дмитрий Рубежов