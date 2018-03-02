Глава АИЖК поддержал заявление президента о необходимости сделать ипотеку доступной для большинства семей

Cтавка по ипотеке в России снизится до 7% годовых в течение следующих двух лет, а количество семей, взявших ипотеку, превысит 1 млн 300 тыс. в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Агентства ипотечного жилищного кредитования Александра Плутника.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости снизить среднюю ставку по ипотеке до 7%. За предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семейств, подчеркнул президент. «Это реально, и, по нашим оценкам, это перспектива ближайших двух лет», – добавил Плутник.

По словам главы АИЖК, у граждан, уже выплачивающих ипотеку, к моменту снижения ставки будет возможность перекредитоваться.

«Наш прогноз, что в этом году общее количество семей превысит 1 млн 300 тыс. тех, кто возьмет ипотеку и купит квартиры. При этом ставки будут снижаться. Сейчас уже ставки в районе 9,6% по стандартному кредиту», – отметил Александр Плутник.