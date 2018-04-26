Independent Media запустит маркетплейсы на всех проектах холдинга

Издательский дом Independent Media запускает сервисы онлайн-шопинга на сайтах своих проектов: Bazaar, Grazia, Esquire, Robb Report, «Популярная механика» и «Домашний очаг», сообщает RNS со ссылкой на Марию Комарову, генерального директора Independent Media.

«Мы сейчас активно разрабатываем стратегию, фокусируясь на технологических направлениях бизнеса и новых источниках дохода, а также на расширении линейки наших продуктов для решения новых маркетинговых задач клиентов», — отметила Комарова.

В конце 2017 года в партнерстве с несколькими технологическими компаниями была запущена программа лояльности Cosmoshop. Сейчас сервис онлайн-шопинга позволяет совершать покупки в 600 магазинах. На сайте внедрена функция подбора похожей одежды «Купить такой образ»: специальный виджет, который распознает одежду, обувь, украшения и аксессуары и показывает похожие модели в онлайн-магазинах, подбирая товары разных ценовых категорий.

Independent Media видит множество преимуществ у сервисных проектов. Во-первых, они повышают лояльность аудитории; во-вторых, служат рекламой медиабренда Cosmo; в-третьих, увеличивают трафик за счет стимулирования вовлечения. И наконец, пользовательские данные о покупках используются для оптимизации контента и создания новых рекламных продуктов: например, премиального programmatic и персонализированного email маркетинга.