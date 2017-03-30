Вместо нее в компании появится «Директор по росту»



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Руководство Coca-Сola приняло решение упразднить должность директора по маркетингу, вместо нее в компании появится пост директора по росту (Chief Growth Officer), который будет отвечать за технологии, инновации и устойчивое развитие бренда, говорится в официальном сообщении компании.

Пост главного маркетолога Coca-Cola занимал Маркос де Квинто, в свете его решения о выходе на пенсию, в компании было решено упразднить данную должность и закрыть маркетинговый отдел. Специалисты из подразделения маркетинга перейдут в отдел развития бренда, который будет образован путем слияния клиентского и коммерческого отделов. Возглавит новое подразделение Франциско Креспо, ранее руководивший мексиканским отделением Coca-Cola.

«Реструктуризация подразделений необходима для более быстрого роста компании. Эти изменения станут гарантом того, что мы сможем моментально реагировать на быстро меняющиеся потребности наших потребителей», - отметили в Coca-Cola.

Ранее в рамках реструктуризации в компании была введена должность директора по digital маркетингу, которую занял Дэвид Годсман, старший вице-президент Bank of America, отвечавший в банке за передовые платежные модели и коммерцию. С 5 декабря он работает над «цифровизацией» глобального маркетинга и приведением его в соответствии с актуальной повесткой дня.