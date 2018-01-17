Это крупнейший запуск нового бренда компании в России за последние 10 лет

Coca-Cola объявила о появлении в России и Европе нового премиального бренда холодного чая FUZE TEA. Для компании этот запуск стал крупнейшим за последние 10 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

FUZE TEA будет производиться в России на заводах в Истре, Новосибирске и Ростове-на-Дону, а также экспортироваться в Белоруссию. Напиток будет поставляться в магазины в алюминиевых банках объемом 0,33 литра, а также в ПЭТ-бутылках емкостью 0,5, 1 и 1,5 литра. В линейке представлены вкусы, хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке: «Черный чай Лимон», «Черный чай Персик», «Черный чай Лесные Ягоды», «Зеленый чай Цитрус» и «Зеленый чай Клубника и Малина».

«Этот чайный напиток представляет собой фирменное сочетание экстрактов из 100% натуральных листьев чая, различных трав и фруктовых соков, не имеющее аналогов в индустрии безалкогольных напитков», - заявляют в компании.

Дальнейшее расширение ассортимента будет происходить за счет принципиально новых продуктов с инновационными вкусовыми сочетаниями, в том числе напитков с пониженным содержанием сахара и калорий.

По словам генерального менеджера подразделения Coca-Cola в России, на Украине, в Белоруссии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдавии Ланы Попович, FUZE TEA уже хорошо известен потребителям в 52 странах мира. Компания вывела его на рынок в 2012 году в 14 странах, и через неполных три года он вошел в число 20 крупнейших брендов The Coca-Cola Company, генерирующих выручку более $1 млрд.

Ранее Coca-Cola заявила, что снизила на 30-80% содержание сахара в газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще 500 своих напитках по всему миру. Кроме того, компания перезапустила Diet Coke, сделав её более премиальной в глазах покупателей.