Лана Попович возглавит новое подразделение, которое будет отвечать за бизнес в России, Украине, Беларуси, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове

Компания Coca-Cola сообщила о назначении Ланы Попович на должность генерального менеджера в России. Она возглавит новое подразделение компании, которое будет отвечать за бизнес в России, Украине, Беларуси, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове. Ее основной задачей будет обеспечение устойчивого роста бизнеса Coca-Cola в стране.

Лана Попович работает в Coca-Cola на протяжении 16-ти лет, занимая руководящие должности в области управления, стратегии и маркетинга в разных странах мира. В 2006 году она стала региональным менеджером по Хорватии, а вскоре по Боснии и Герцеговине. В 2011 году Лана заняла позицию операционного директора в Греции, затем в Юго-Восточной Европе, управляя бизнесом компании в 7 странах.

В июле 2016 года она возглавила Coca-Cola в Польше и странах Балтии. Помимо этого, Лана Попович является членом Совета женщин-лидеров компании Coca-Cola, в состав которого входят 15 женщин руководителей со всего мира, консультирующих высший менеджмент по вопросам реализации Глобальной программы женщин-лидеров компании Coca-Cola.

«Лана – один из наших самых талантливых менеджеров. Под ее управлением Coca-Cola удалось построить крепкий растущий бизнес в достаточно разноплановом регионе, состоящем из семи стран. Она на практике продемонстрировала свой талант выстраивать сильные команды и раскрывать их профессиональный потенциал, а также экспертизу в создании брендов в категориях газированных и негазированных напитков. Я хотел бы выразить благодарность ее предшественнику Любо Груичу, который внес значительный вклад в развитие нашего бизнеса в России и создал великолепный базис для Ланы», - прокомментировал Никос Куметтис, Президент Coca-Cola по Центральной и Восточной Европе.

«Руководить Coca-Cola на российском рынке с населением в 140 млн человек, особенно в момент, когда экономика страны выходит на траекторию восстановления – потрясающий профессиональный вызов для меня. Россия – очень важный рынок для Coca-Cola, поэтому я буду стремится вывести наш бизнес здесь на новый уровень», - отметила Лана Попович.