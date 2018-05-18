Посетители смогут получить автограф профессиональных киберспортсменов

19 мая в киберклубах MediaMarkt снова станет жарко! Состоится очередной турнир серии CityBattle, в котором в виртуальном пространстве смогут встретиться игроки двух столиц! На этот раз по дисциплине DOTA2. В Москве гостями финала турнира станут игроки команды Virtus.pro (полный состав DOTA2: RAMZES666, RodjER, Solo, No[o]ne, 9pasha).

Посетители смогут получить автограф профессиональных киберспортсменов, а также принять участие в шоу-матче с ними.

Программа мероприятия:

13−00 — 14−00 — Автограф-сессия в Москве

14−30 — 15−30 — Шоу-матч с участниками автограф-сессии и игроками Virtus.pro (Москва)

16−00 — 19−00 — Финал турнира CityBattle по DOTA2 с менторами Virtus.pro

После шоу матча состоится финал турнира CityBattle по DOTA2. Команды финалисты смогут выбрать одного ментора из игроков Virtus.pro, чтобы получить профессиональную поддержку в ходе игры и побороться за общий призовой фонд в 300 000* рублей!

Как принять участие в шоу-матче с Virtus.pro?

Принять участие в автограф-сессии

Пройти виртуальную викторину

Выбрать игрока Virtus.pro в свою команду

Сразиться в шоу-матче (4 команды, 2 первых, 2 вторых места)

Получить призы от спонсора — Trust Gaming!

Как стать финалистом турнира CityBattle и выиграть 200 000 руб. за 1-е место?

Зарегистрироваться на турнир: mediamarkt.ru/cybersport/citybattle

Пройти онлайн-квалификацию: старт в 19:00, 16 мая.

Прийти на финал турнира в свой город — в Москву или Санкт-Петербург

Выбрать ментора команды из игроков Virtus.pro

Выиграть главный приз — 200 000* руб. или приз за 2-е место — 100 000* руб. и крутую периферию от TRUST Gaming! TRUST Gaming — профессиональное оружие геймера.

Адреса Киберклубов MediaMarkt:

Москва — Ходынский бульвар, 4, ТЦ «АВИАПАРК», магазин МедиаМаркт, 3-й этаж

Санкт-Петербург — 12-й километр Мурманского шоссе, 1, ТРК «МЕГА Дыбенко», магазин МедиаМаркт, 1-й этаж

*50% призового фонда выплачивается баллами MediaMarkt Club, 1 бонус = 1 рубль.