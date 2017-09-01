Колонка креативного директора ADV Digital Августо Анжоса

Августо Анжос, креативный директор ADV Digital

На недавней конференции WWDC 2017 Тим Кук поделился с разработчиками прогнозами относительно будущего смартфонов, или вернее будет сказать, о его отсутствии. Конечно, закат эры «умных телефонов» еще не так близок, однако серьезный сдвиг в сторону новых средств коммуникации может произойти уже в ближайшие десять лет.

Генеральный директор Apple - не единственный, кто выдвигает подобные гипотезы: многие гиганты Силиконовой Долины придерживаются схожей позиции, хотя и разнятся во мнении о том, что же придет на смену смартфонам. Несомненно, однако, что ключом к мировому господству станет более естественное, интуитивно понятное взаимодействие с техникой, чем то, которое мы знаем сейчас.

Илон Маск верит в будущее, где человек и машина будут неразделимы – он даже запустил отдельный проект, Neuralink, целью которого является создание имплантируемого нейрокомпьютерного интерфейса.

По другую сторону находятся Apple, Samsung и Google, которые отдают предпочтение технологиям виртуальной и дополненной реальности, искусственному интеллекту, а также голосовому управлению. Разберем подробнее каждый из возможных вариантов.

Несмотря на всю амбициозность проектов Маска, идея о киборгах выглядит если не фантастической, то, как минимум, очень далекой. Даже если Neuralink окажется финансово доступным для широкого круга потребителей, далеко не каждый решится на внесение изменений в собственное тело – это ведь что-то сродни пластической операции.

Куда более близким выглядит приход технологий AR в нашу повседневную жизнь. Достаточно вспомнить мистический проект Magic Leap, который, если верить демонстрациям, навсегда изменит способы взаимодействия человека с окружающим миром. Однако и здесь есть барьеры для повсеместного внедрения, и главный из них - дизайн. Одно из основных требований пользователя к любым нововведениям – «не заставляйте меня выглядеть странно». Данный фактор, возможно, сыграл ключевую роль в провале Google Glass и успехе очков от Snapchat. В отличие от проекта Google, Snap Glass оказались достаточно «модными» и удобными в использовании, чтобы поместить их на лицо, не рискуя поминутно приковывать к себе посторонние взгляды. И хотя Snap Glass пока не открывают вашему взору «новую реальность», ничто не мешает Snap Inc. добавить эту функцию в следующую модель.

Фактор «странности» также является серьезным барьером и для голосового управления. Даже если Bixby, Siri или Alexa станут достаточно умными для полноценного взаимодействия с человеком, мы по-прежнему будем вынуждены разговаривать с устройством в окружении сотен других людей, открывая им часто весьма личные подробности нашей жизни. Даже простая просьба «позвонить маме» может вызвать смущение у многих пользователей, ведь как бы там ни было, мы всегда обращаем серьезное внимание на то, как это будет выглядеть со стороны.

А вот технологии AI, кажется, гораздо больше подходят на роль своеобразного моста между смартфоном и будущим. И здесь речь, конечно, идет о ботах, которые уже сейчас помогают нам решать многие повседневные задачи: заказ еды, покупка билетов, получение консультаций и рекомендаций. Возможности применения чат-ботов практически безграничны, и способны упростить процесс коммуникации в самых разных областях.

Большой ценностью обладает образовательный потенциал ботов: например, @andyrobot поможет вам выучить английский, став интересным собеседником-носителем языка, а бот @grammarnazibot улучшит вашу грамотность.

Бот Wolfram способен решать сложные математические задачи, а также отвечать на вопросы с числовым ответом, используя базу знаний Wolfram Alpha. Вы можете узнать у него расстояние от Москвы до Пекина, глубину Марианской впадины или даже температуру воздуха в Лондоне.

Однако, несмотря на относительную доступность технологии, а также находящиеся в открытом доступе алгоритмы нейросетей, которые лежат в основе чат-ботов, их разработка требует немалой экспертизы в области UX и создания сценариев взаимодействия, что может быть довольно затратно для малого бизнеса.

И здесь хотелось бы рассказать об агентстве R/GA, которое пошло дальше всех в экспериментировании с ботами, и создало чат-бота (а точнее, платформу), который помогает… создавать других чат-ботов. BotBot (так его зовут) задает пользователю ряд вопросов, на основании которых формируются сценарии взаимодействия с потребителем для решения конкретных задач: например, если это бот, помогающий заказать еду, то вопросы, скорее всего, будут включать в себя меню, адрес ресторана, время приготовления блюд и т. д. На выходе вы получите готовый канал коммуникации, способный стать ценным помощником в вашем бизнесе. Платформа предназначена для малого бизнеса, и призвана упростить процесс создания чат-ботов, равно как и во много раз сократить временные затраты.

За создание BotBot агентство R/GA получило золотого льва на Международном фестивале рекламы «Каннские Львы». И это лишь доказывает, что боты – это уже не будущее, а настоящее, потому что в мире социальных сетей и мессенджеров, где письменная коммуникация используется нами больше, чем устная, «переписка» с машиной выглядит гораздо более логичной, чем полноценная беседа.

Конечно, когда-нибудь (и даже весьма скоро) боты смогут обрести лицо в виде AR-интерфейса, а еще через много лет мы достигнем такого уровня взаимодействия с машинами, что сценарий из фильма «Она» вполне сможет стать реальностью. Однако прежде чем мы сломаем все технологические и социальные барьеры на этом пути, именно боты станут следующим коммуникационным трендом, каким и должны были быть изначально. Ведь в конце концов, такой способ взаимодействия с машинами для нас гораздо более интуитивно понятен, чем компьютерный интерфейс.

Поэтому я призываю всё рекламное сообщество – давайте создавать больше чат-ботов, дабы успеть выжать максимум из этого инструмента взаимодействия в столь быстро меняющемся высокотехнологичном мире!