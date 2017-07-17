Бренд P&G выпустил первую в мире партию бутылок из переработанного пластика



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Свой вклад в решение проблемы загрязнения океана и пляжей пластиком внес Head&Shoulders, выпустив первую в мире упаковку для шампуня с использованием переработанных пластиковых бутылок.

Экологическая инициатива бренда компании Procter&Gamble стартовала в начале текущего года. В проект были вовлечены 100 некоммерческих организаций и 100 волонтеров со всей Европы, которые собирали мусор для новых бутылок на пляжах Франции. В итоге была выпущена лимитированная партия из 170 тысяч экобутылок, которая на 25% состоит из переработанного пластика.

До конца 2018 года компания намерена выпускать до полумиллиарда таких бутылок, запустив аналогичные производства для различных брендов P&G.

Над роликом для рекламной кампании работало агентство Saatchi & Saatchi London.